Сила отдачи: как накормить голодающих детей Африки

Сотни голодных детей каждое утро собираются у дома 35-летней Саманты Мурозоки в пригороде Хараре, столицы Зимбабве. Для большинства порция каши, которую женщина наливает им в принесенную с собой разнокалиберную посуду, — единственная еда, которую они получают в течение дня. Будни благотворительной столовой — в фотогалерее «Известий»