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Сила отдачи: как накормить голодающих детей Африки

Жительница Зимбабве ежедневно готовит на своей кухне кашу для 2,5 тыс. нуждающихся
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Дети
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Сотни голодных детей каждое утро собираются у дома 35-летней Саманты Мурозоки в пригороде Хараре, столицы Зимбабве. Для большинства порция каши, которую женщина наливает им в принесенную с собой разнокалиберную посуду, — единственная еда, которую они получают в течение дня. Будни благотворительной столовой — в фотогалерее «Известий»
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Ребенок
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Всё началось несколько месяцев назад, в разгар первой волны пандемии
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Дезинфекция
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Саманта решила кормить ужином нескольких детей, живших неподалеку, которые голодали
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Дети
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Молва о доброй женщине пошла по всей округе
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Приготовление
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
С каждым днем к ее дому стекалось всё больше детей
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Очередь
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Они приходили и занимали очередь с рассветом
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Готовка
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Готовить еду для голодных детей Саманте помогала ее мама
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ребенок
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Постепенно благотворительная столовая вышла на двухразовый режим кормления ежедневно. Сейчас от нее полностью зависит около 3 тыс. человек
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Вода
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Половина 15-миллионного населения Зимбабве, которая более десятилетия находится в глубоком экономическом кризисе, голодает. Ситуацию усугубила засуха и пандемия коронавируса. Саманта отмечает, что с началом пандемии число людей, нуждающихся в еде, увеличилось вдвое
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Очередь
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Сейчас на своей кухне она готовит 2,5 тыс. порций каши каждый день. Помощники пытаются контролировать соблюдение социальной дистанции в очереди
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Раздача
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Праздничная порция каши 31 декабря 2020 года
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