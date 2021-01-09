Сила отдачи: как накормить голодающих детей Африки

Сотни голодных детей каждое утро собираются у дома 35-летней Саманты Мурозоки в пригороде Хараре, столицы Зимбабве. Для большинства порция каши, которую женщина наливает им в принесенную с собой разнокалиберную посуду, — единственная еда, которую они получают в течение дня. Будни благотворительной столовой — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Всё началось несколько месяцев назад, в разгар первой волны пандемии
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Саманта решила кормить ужином нескольких детей, живших неподалеку, которые голодали
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Молва о доброй женщине пошла по всей округе
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
С каждым днем к ее дому стекалось всё больше детей
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Они приходили и занимали очередь с рассветом
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Готовить еду для голодных детей Саманте помогала ее мама
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Постепенно благотворительная столовая вышла на двухразовый режим кормления ежедневно. Сейчас от нее полностью зависит около 3 тыс. человек
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Половина 15-миллионного населения Зимбабве, которая более десятилетия находится в глубоком экономическом кризисе, голодает. Ситуацию усугубила засуха и пандемия коронавируса. Саманта отмечает, что с началом пандемии число людей, нуждающихся в еде, увеличилось вдвое
На весь экран
Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Сейчас на своей кухне она готовит 2,5 тыс. порций каши каждый день. Помощники пытаются контролировать соблюдение социальной дистанции в очереди
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.