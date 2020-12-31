Загсы Москвы подготовили особые церемонии бракосочетания 31 декабря

Более 150 пар поженятся в Москве в последний день 2020 года, шесть столичных загсов подготовили для женихов и невест особые церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Во Дворце бракосочетания № 1 во время регистрации брака прозвучат новогодние музыкальные композиции. Марш Мендельсона встретит пары в зале торжественных церемоний, а лирическая музыка, которую обычно используют для поздравления гостей, сменится на всем известные композиции.

В Шипиловском отделе ЗАГС пройдет около 15 торжественных церемоний бракосочетания, парам подготовили в качестве поздравлений композиции из мандаринов.

Во Дворце бракосочетания № 5 молодоженам вручат елочные игрушки, а во Дворце бракосочетания № 3 пары выберут себе сладкий подарок с новогодними поздравлениями.

В Мещанском отделе ЗАГС при оформлении и проверке документов пары поздравит Дед Мороз и вручит символические подарки. Во Дворце бракосочетания в Коломенском молодожены смогут поиграть в тематические фанты, а в Кутузовском отделе ЗАГС молодые выберут елочную игрушку и напишут себе индивидуальное поздравление.

Как стало известно 25 декабря, в России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года.