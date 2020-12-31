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AP сообщило о засекречивании Китаем исследования о происхождении COVID-19

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Правительство Китая выделяет гранты ученым, изучающим происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2, но следит за их выводами и требует, чтобы публикация любой информации была одобрена специальной группой, управляемой правительством страны. Об этом сообщает Associated Press 30 декабря.

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По данным агентства, десятки страниц неопубликованных документов подтверждают подавление распространения данных Пекином.

Уточняется, что в пещерах южной китайской провинции Юньнань, предположительно, обитают летучие мыши, разносящие коронавирус. Для ученых и журналистов этот район превратился в «черную дыру» без информации из-за политической чувствительности и секретности, добавляет издание.

Так, в ноябре исследователи смогли взять образцы вирусов летучих мышей, но их конфисковали. Кроме того, группу журналистов Associated Press преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах и заблокировали доступ к дорогам и пещерам.

Персонал, связанный с государственными исследованиями, не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса, утверждает агентство.

Ранее в декабре глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Китай в попытках помешать расследованию Всемирной организации здравоохранения и скрыть данные о продвигаемых КНР вакцинах о коронавирусе.

В конце ноября ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

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