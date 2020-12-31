AP сообщило о засекречивании Китаем исследования о происхождении COVID-19

Правительство Китая выделяет гранты ученым, изучающим происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2, но следит за их выводами и требует, чтобы публикация любой информации была одобрена специальной группой, управляемой правительством страны. Об этом сообщает Associated Press 30 декабря.

По данным агентства, десятки страниц неопубликованных документов подтверждают подавление распространения данных Пекином.

Уточняется, что в пещерах южной китайской провинции Юньнань, предположительно, обитают летучие мыши, разносящие коронавирус. Для ученых и журналистов этот район превратился в «черную дыру» без информации из-за политической чувствительности и секретности, добавляет издание.

Так, в ноябре исследователи смогли взять образцы вирусов летучих мышей, но их конфисковали. Кроме того, группу журналистов Associated Press преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах и заблокировали доступ к дорогам и пещерам.

Персонал, связанный с государственными исследованиями, не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса, утверждает агентство.

Ранее в декабре глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Китай в попытках помешать расследованию Всемирной организации здравоохранения и скрыть данные о продвигаемых КНР вакцинах о коронавирусе.

В конце ноября ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.