Трамп вернется из Флориды в Вашингтон и пропустит свою новогоднюю вечеринку

Действующий президент США возможно пропустит ежегодную вечеринку по случаю Нового года в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в столицу, раньше, чем ожидалось. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Телеканал отмечает, что гостям уже объявили о присутствии на вечеринке главы Белого дома, а решение пропустить это мероприятие нехарактерно для Трампа.

Решение о раннем возвращение в Вашингтон может быть связано с тем, что сейчас Трамп занят исключительно результатами президентских выборов, а именно заседанием по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января, где их должны формально утвердить.

Второй причиной телеканал назвал обеспокоенность президента тем, что Иран может «отомстить» в ближайшие дни за операцию США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. Тогда Трамп отдал приказ о проведении этой операции, находясь в резиденции Мар-а-Лаго.

На этой неделе Трамп анонсировал свое появление в Вашингтоне 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи намерен на этом заседании выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложит признание Джо Байдена президентом.

28 декабря американский лидер в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.