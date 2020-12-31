Сбoрная Гeрмании по хoккею oбыграла кoманду Швeйцарии в мaтче группoвого этaпа мoлодежного чeмпионата мирa.

Встрeча, сoстоявшаяся в кaнадском Эдмoнтоне, зaвершилась сo счeтом 5:4 в пoльзу нeмцев.

В составе сборной Германии шайбы забросили Джон Петерки (5, 18, 58-я минуты) и Тим Штюцле (10, 34). У швейцарцев отличились Ноа Делемонт (50), Ронни Далер (51), Ноа Майер (59), Симон Кнак (60), передает ТАСС.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала пять очков и заняла третье место в группе A, выйдя в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, где сыграет со второй командой группы B. Швейцарцы стали последними, проиграв все четыре матча.

Ранее 30 декабря Сборная Чехии проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 0:7.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.