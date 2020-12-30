Сборная Чехии проиграла США с разгромным счетом на МЧМ по хоккею

Сборная Чехии проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 0:7 в канадском Эдмонтоне во вторник, 29 декабря.

Дубли оформили Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты), а также Тревор Зеграс (34, 47). Кроме того, шайбы забросили Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэтью Болди (52).

На данный момент американцы занимают первое место в своей группе, у них в активе шесть очков. Сборная Чехии находится на 4-й позиции, пишет «Спорт-Экспресс».

28 декабря хоккеисты молодежной сборной России проиграли соперникам из Чехии во втором матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Ранее, в тот же день стало известно, что сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии со счетом 3:1. Также Финляндия обыграла Швейцарию, матч завершился со счетом 4:1. Все четыре команды находятся в группе А.