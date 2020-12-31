США представят данные о предложении КНР наград за нападения на американцев в Афганистане

Власти США рассекретят неподтвержденные разведданные, согласно которым Китай якобы предлагал денежные вознаграждения за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает портал Axios со ссылкой на двух высокопоставленных представителей вашингтонской администрации.

По информации одного из собеседников издания, у США есть свидетельства того, что Китай пыталась финансировать нападения на американских военнослужащих со стороны «негосударственных действующих лиц в Афганистане».

Второй чиновник утверждает, что соответствующие разведданные были представлены президенту США Дональду Трампу 17 декабря его помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Отмечается, что было принято решение рассекретить эти данные, и американские ведомства сейчас время занимаются проверкой этой информации.

7 октября Трамп объявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска вернутся на территорию США к Рождеству.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.