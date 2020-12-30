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Собянин заявил об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших COVID-19

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Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, также могут получить прививку от COVID-19. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

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«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель», — написал градоначальник.

Собянин указал, что для прохождения вакцинации москвичам необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также входить в одну из категорий, для которых открыта запись на прививку.

Кроме того, к вакцинации допускаются только граждане старше 18 лет, которые за последние 30 дней не делали каких-либо других прививок. Введение препарата противопоказано для беременных и кормящих женщин.

Накануне запись на прививку открылась для работников строительного комплекса и совершеннолетних студентов вузов и колледжей.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря, а по всей стране — 15 декабря. С 28 декабря в столице началась запись на прививки для людей старше 60 лет.

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