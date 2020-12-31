Кадры года: самые важные события, люди, явления

3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада был убит генерал иранского спецподразделения КСИР Касем Сулеймани. Гибель провоцирует новый виток напряженности на Ближнем Востоке, а Тегеран вскоре отказывается от ограничений по ядерной сделке. Хроника событий 2020-го — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Подготовку масштабного пакета поправок в Конституцию Владимир Путин анонсировал 15 января в обращении к Федеральному собранию. Через полгода россияне проголосовали за изменение полномочий Госдумы, Совфеда и ряда других институтов власти. Один из сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок сообщал «Известиям», что внесение поправок сделает Конституцию страны одной из самых прогрессивных в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
16 января место премьер-министра России занял Михаил Мишустин, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Не прошло и недели, как масштабные перестановки прошли и в самом правительстве: сохранить свои места удалось лишь 16 из 31 члена кабмина. Но и этот состав не продержался до конца года — в ноябре сменились пять министров, а к правительству присоединился еще один вице-премьер
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/CPOIS Kelvin Hockey
В 2020 году продолжили полыхать леса Австралии. Пожары бушевали с августа 2019 года. В результате погибло свыше 1 млрд животных. Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), в свою очередь, оценило потери в 1,25 млрд особей. Недавно стало известно, что лесные пожары уничтожили половину австралийского острова Фрейзер, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
18 февраля правительство России ограничило въезд в страну для граждан Китая, после того как в этой стране начала быстро распространяться новая коронавирусная инфекция, позднее названная COVID-19. К концу зимы стало очевидно, что вирус начнет путешествие по всему земному шару
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Li Muzi
Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении всех отношений с Израилем и США. Причина — в недовольстве инициированной Дональдом Трампом «сделкой века», новом плане палестино-израильского мирного урегулирования, подразумевающего в том числе признание Иерусалима «неделимой столицей» Израиля
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kristin Callahan
Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн, обвинения против которого стали катализатором глобального движения #MeToo, признан виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. Позднее сооснователь компании Miramax Films будет приговорен к 23 годам тюрьмы
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Фото: Getty Images/Laura Lezza
Италия первой из европейских стран уходит в строгий национальный локдаун. Через считаные дни начинается эффект домино: большинство стран мира отправляют своих граждан сидеть по домам и объявляют о закрытии границ. 30 марта сообщение с другими государствами закрывает Россия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Первая волна коронавируса спровоцировала ажиотажный спрос в РФ в марте на товары с длительным сроком хранения — крупы, консервы, бытовую химию. В середине месяца компании в столице начали переводить сотрудников на удаленный режим, из-за опасений длительной самоизоляции люди в панике скупали необходимые им базовые продукты. В некоторых московских магазинах полки опустели
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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которую 24 страны последовательно исполняли три года, в начале апреля провалилась. Причиной стала жесткая позиция России, не желавшей идти на дополнительные сокращения добычи. Цена нефти Brent мгновенно отреагировала обвалом на 9% до $45,5 за баррель, что стало минимумом с июня 2017 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
10 апреля состоялась крупнейшая в российской истории сделка на рынке слияний и поглощений: правительство выкупило у ЦБ 50% Сбербанка за 2,14 трлн рублей. Монополиста приобрели за счет средств Фонда национального благосостояния. Банк России получил во владение «Сбер» в 1990-х за 73 млрд рублей. Сделка была необходима из-за конфликта интересов: ЦБ одновременно являлся и собственником, и регулятором банка
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Pool
Лидер КНДР пропустил торжества в честь 108-й годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Это дало пищу для утверждений, что северокорейский лидер либо уже умер, либо находится при смерти — якобы из-за неудачной операции на сердце. 20 дней спустя Ким Чен Ын «воскрес»
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times /Jason Armond
Афроамериканец Джордж Флойд погибает в США от рук белого полицейского. Его гибель провоцирует массовые беспорядки, в которых участвует до 25 млн человек. На волне движения Black Lives Matters начинается снос памятников рабовладельцам, причем не только в США
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Фото: Global Look Press/Russian Federal Service for Supervision of Natural Resources (Rosprirodnadzor
29 мая в Красноярском крае произошел разлив двух десятков тысяч тонн дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара хранения на ТЭЦ-3 в Норильске. Причем власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая. Росприроднадзор потребовал выплатить 148 млрд рублей у Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель». Компания оспаривает эту сумму через суд
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Фото: Global Look Press/(NASA/Bill Ingalls)
30 мая впервые в истории человечества частная компания создала космический корабль и направила его к МКС. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и в автоматическом режиме пристыковался к станции. Многоразовая возвращаемая первая ступень села на платформу в океане. Техническое оснащение Crew Dragon позволило астронавтам около семи часов поспать по пути к МКС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель фургона. Суд над актером благодаря адвокатам обеих сторон превратился в шоу, а Ефремова в итоге приговорили к 7,5 года в колонии общего режима
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
769 дней продлилась блокировка Telegram, которая была снята в 2020-м. На территории РФ мессенджер был заблокирован Роскомнадзором 16 апреля 2018 года. За время блокировки ежедневная аудитория мессенджера в России выросла с 3,1 до 5,9 млн человек, следует из данных Mediascope. Приказ о разблокировке ведомство выпустило 18 июня 2020 года, а 13 ноября Роскомнадзор запустил собственный канал в Telegram
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В 2020 году Россия отметила 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Из-за непростой эпидемической обстановки военный парад и традиционное шествие «Бессмертного полка» 9 мая пришлось перенести. Грандиозный парад на Красной площади прошел 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось в онлайн-формате — демонстрация двух с лишним миллионов портретов участников войны на экранах страны заняла 19 дней
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Willie Siawillie Siau
30 июня парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге, который ввел суровое наказание за любую деятельность, направленную на отделение района от КНР, свержение строя, терроризм и сговор с внешними силами. Запад встретил этот документ осуждением и санкциями против Пекина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и доставлен в Москву по делу о подготовке нескольких заказных убийств предпринимателей в регионе. Также проверяется его причастность к мошенничеству на предприятии «Амурсталь». Жители Хабаровска и других городов Хабаровского края отреагировали на арест главы региона митингами, не стихавшими до сентября. Место временно исполняющего обязанности главы региона занял депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
30 июля Владимир Путин поручил решить экологическую проблему в Усолье-Сибирском Иркутской области. О том, что на территории завода «Усольехимпром», обанкротившегося в 2010 году, было зафиксировано превышение допустимой концентрации ртути в 33 тыс. раз, ранее сообщала «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова
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Фото: REUTERS/Abd Rabbo Ammar/ABACA
4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв: из-за ненадлежащих условий хранения сдетонировало 2750 т аммиачной селитры. Взрыв разрушил большую часть города, оставив без крыши над головой около 300 тыс. жителей. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тыс. были ранены
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Фото: Global Look Press/Ulf Mauder
Выборы президента в Белоруссии закончились официальной победой Александра Лукашенко, бессменно занимающего этот пост с 1994 года. Оппозиция итоги голосования не признала, объявив победителем Светлану Тихановскую. В стране началась серия масштабных протестов, которые жестко подавлялись силовиками
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Фото: Global Look Press/instagram.com/navalny
20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. После нескольких дней в больнице Омска его перевезли в клинику Берлина. Германия и ряд стран Запада обвинили Россию в использовании против оппозиционера запрещенного химического вещества «Новичок» и ввели очередные санкции
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Фото: Роскосмос
20 августа экипаж Международной космической станции в полном составе был вынужден на три дня перейти в модуль «Звезда». Это понадобилось для того, чтобы найти место утечки воздуха, которая была зафиксирована приборами в российском сегменте. Выяснилось, что оно находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 см и временно заклеили ее каптоновой лентой. Впрочем, по последним сведениям, давление в модуле стабильное
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Фото: Global Look Press/Marko König
В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже Камчатки и тысячах морских животных, выбросившихся на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Ученые РАН сообщили, что Камчатка столкнулась с цветением вредоносных водорослей. В Минприроды заявили, что подсчитать ущерб невозможно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнул крупномасштабный конфликт, остановить который удалось лишь через 43 дня благодаря посредничеству Москвы. 10 ноября было обнародовано заявление о мире, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и России. Оно предусматривало ввод в регион миротворцев и переход под контроль Баку части территории непризнанной республики. Война унесла жизни как минимум 6 тыс. человек с обеих сторон, а в сбитом Азербайджаном Ми-24 погибли двое летчиков ВКС РФ
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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
В Бишкеке тысячи людей вышли на акции протеста против итогов парламентских выборов. На этой волне президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Премьером и и.о. главы государства был назначен Садыр Жапаров, но 14 ноября он сложил с себя полномочия, чтобы принять участие в выборах президента 10 января
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Фото: REUTERS/ARIE BOTBOL
Выходец из Чечни 16 октября обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати за показ карикатур на пророка Мухаммеда. Акции французов в поддержку свободы слова привели к дипломатическому скандалу с Турцией и исламским миром и спровоцировали джихадистов на серию терактов во Франции и Австрии
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
3 ноября в США прошли президентские выборы. От республиканцев — действующий президент Дональд Трамп, демократов представлял Джо Байден. Первые же экзитполы свидетельствовали о победе соперника действующего президента, однако из-за протестов Трампа подведение итогов выборов затянулось почти на два месяца
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
16 ноября на встрече с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин объявил о масштабной реформе госаппарата, которая подразумевает сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях, в том числе за счет вакантных должностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
8 ноября интернет взбудоражило видео, на котором футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Наставник национальной команды Станислав Черчесов заявил, что спортсмен не примет участия в матчах сборной России. 11 ноября пилоты авиакомпании «Победа» в знак поддержки футболиста следом радара нарисовали в небе фаллос. Минтранс рекомендовал уволить главу «Победы» за этот полет
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Фото: REUTERS/Pool/ABACA
Коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на выборах 3 ноября. 45-й президент Дональд Трамп, тщетно оспаривавший итоги голосования в судах, свое поражение так официально и не признал, пригрозив отказом покинуть Белый дом в день инаугурации соперника 20 января
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Фото: REUTERS/Stringer
25 декабря в должность президента Молдавии вступила политик проевропейского толка Майя Санду, пришедшая на смену пророссийски настроенному Игорю Додону. В тот же день на сайте президента государственный язык сменился с молдавского на румынский
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
В ноябре резко подскочили цены на базовые продукты: подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, макаронные изделия — на 10,5%, а хлеб — на 6,3%. В разы увеличились и цены на сахарный песок — на 71%. 9 декабря на проблему обратил внимание президент. Спустя несколько дней правительство подготовило меры для стабилизации ситуации. В первую очередь речь идет о фиксации цен на сахар (46 рублей за 1 кг) и подсолнечное масло (110 рублей за 1 л). Эти параметры сохранятся до конца марта. Минэкономразвития предложило регулировать цены, если их рост превысит 10%
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