Кадры года: самые важные события, люди, явления

В ноябре резко подскочили цены на базовые продукты: подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, макаронные изделия — на 10,5%, а хлеб — на 6,3%. В разы увеличились и цены на сахарный песок — на 71%. 9 декабря на проблему обратил внимание президент. Спустя несколько дней правительство подготовило меры для стабилизации ситуации. В первую очередь речь идет о фиксации цен на сахар (46 рублей за 1 кг) и подсолнечное масло (110 рублей за 1 л). Эти параметры сохранятся до конца марта. Минэкономразвития предложило регулировать цены, если их рост превысит 10%