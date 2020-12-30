Путин подписал закон о штрафах за оскорбления россиян чиновниками

Президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 150 тыс. рублей в отношении государственных служащих, которые оскорбляют граждан. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до одного года за оскорбление, которое было совершено государственным или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 100–150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

Кроме того, законом предусматривается увеличение штрафов за оскорбление: для физических лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как уточняется в законе, оскорблением считается не только «унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме», но и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

Авторами проекта закона выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее, 16 декабря, Госдума одобрила штрафы до 150 тыс. рублей за хамство чиновников.

В начале июля Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников в первом чтении. Инициатива поступила в связи с увеличением фактов оскорбления чиновниками граждан.

В мае саратовскую чиновницу Лидию Прозорову уволили за оскорбительное высказывание в адрес получателей материальной помощи семьям с детьми.