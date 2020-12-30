Школьникам Севастополя на неделю продлили зимние каникулы

В школах Севастополя продлили еще на неделю зимние каникулы. Решение принял губернатор города Михаил Развозжаев. Он сказал, что лучше продлить каникулы, чтобы потом не делать каких-то искусственных перерывов, и не исключил, что весенние каникулы станут короче.

Решение принято из-за планов по вакцинации населения. Ожидается, что севастопольским учителям начнут делать прививки с 11 января. Всего в ближайшие месяцы в Севастополь поступит более 15 тыс. доз вакцины от COVID-19, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось о решении московских властей продлить зимние каникулы для учащихся всех классов до 17 января. Из-за этого в столице льготные карты на проезд учеников 6–11-х классов заблокируют до 17 января.