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Подводный аппарат прибудет к месту крушения «Онеги» вечером 30 декабря
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Подводный аппарат прибудет к месту крушения «Онеги» вечером 30 декабря

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Глубоководный подводный аппарат прибудет в район крушения рыболовного траулера «Онега» в Баренцевом море вечером в среду, 30 декабря, рассказал представитель экстренных служб.

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«В район ЧС для участия в поисковых работах направлен глубоководный подводный аппарат», — передает сообщение «РИА Новости».

Ориентировочное время прибытия в район поисковых работ — к 18:00 30 декабря.

Планируемое время прибытия в район поисковых работ — к 18:00 мск среды.

Собеседник агентства отметил, что подводный аппарат может работать на глубинах до 350 м, затонувшее судно ориентировочно находится на глубине 130 м.

К месту крушения «Онеги» аппарат доставит из Мурманска морской спасательный буксир «Микула».

Утром 28 декабря судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». Поиски 17 человек продолжаются.

29 декабря в Мурманской области был объявлен траур. Правительство региона сообщило об оказании помощи семьям погибших.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Патрульные самолеты и рыболовные суда, задействованные в поисках пропавших членов экипажа «Онеги», обследовали более 1,2 тыс. кв. км акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления траулера.

В Росрыболовстве заявили, что возможной причиной крушения судна «Онега» стали обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.

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