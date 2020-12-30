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МО ожидает поступление в ВКС модернизированных ракетоносцев Ту-160 в 2021 году

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На 2021 год запланировано поступление модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 на вооружение Воздушно-космических сил России (ВКС). Об этом в среду, 30 декабря, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная Звезда».

«Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска», — заявил он.

Как отметил замминистра, в ближайшие семь лет парк таких машин вырастет в полтора раза. В дальнейшем количество авиационных комплексов будет наращиваться в рамках новой государственной программы вооружения на 2024–2033 годы.

23 декабря заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев сообщил, что предприятие в течение месяца передаст заказчику очередную партию двигателей НК-32 второй серии для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что Минобороны России планирует начать государственные испытания модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 в 2021 году.

В ноябре на аэродроме им. С.П. Горбунова состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без нареканий.

Ту-160М — глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев». Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.

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