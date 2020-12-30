Аналитики прогнозируют рост ВВП на 2,7% в 2021-м

Рост ВВП в 2021 году составит 2,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов.

Наиболее оптимистичный прогноз — увеличение валового продукта на 3,5-3,7% — представили в госбанках ВТБ, Сбере, Россельхозе, а также в АКРА. Точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах, считает главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков. Если жесткие ограничительные меры в мире и России продлятся максимум два месяца, рост более чем на 3,5% реален, добавил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

На показателе в 3-3,2% сошлись аналитики «Эксперт РА», FinExpertiza, ЕАБР и «Хоум Кредита». Тогда как, по словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, сравнительно энергичный выход глобальной экономики из кризиса на фоне спада, открытие границ уже к середине года и возобновление туристических и торговых потоков ускорит ВВП на 2,5-2,7%.

2021-й пройдет под знаком возврата к «норме» после аномалий текущего года, а рост экономики составит 2-2,5%, оценил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный. Если удастся добиться прорыва в борьбе с пандемией уже в первом квартале, показатель перешагнет за пределы прогнозируемого.

Впрочем, полного восстановления стоит ждать в лучшем случае в 2022-м, считают аналитики. Основным фактором неопределенности остается дальнейший ход пандемии. По их оценкам, в случае реализации пессимистичного сценария экономический рост будет в пределах 1-2%.

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С падения на взлет: аналитики прогнозируют увеличение ВВП в 2021-м на 2,7%