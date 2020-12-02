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Названы защищающие от инсульта продукты

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Богатые витаминами и антиоксидантами продукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в публикации на сайте профильного научного журнала The Journal of the American College of Cardiology.

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Исследование пользы продуктов проводилось среди 166 тыс. женщин и 44 тыс. мужчин в возрасте от 24 до 30 лет.

Оказалось, что фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. А те, кто больше употреблял красного и обработанного мяса, а также сладостей, имели на 28% более высокий риск инсульта и на 46% большую вероятность инфаркта.

По словам автора исследования Джун Ли, уникальность проведенной работы заключается в том, что в ней не рассматривали влияние отдельных групп продуктов, а изучали воздействие на здоровье комбинации из 18 групп продуктов.

Наиболее вредными оказались красное мясо, субпродукты, переработанное мясо, очищенные зерна, сладкие и диетические напитки. Также в число вредных попали порошкообразные или обогащенные пищевые продукты, заменители блюд, подобные супы быстрого приготовления, лапша и десерты.

Самыми полезными эксперты назвали листовые зеленые овощи, желтые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, чай, кофе и вино. Как добавил автор исследования, даже с учетом таких факторов, как гипертония, ожирение, диабет и прием витаминов, лекарств, гипотензивных и гиполипидемических препаратов, выводы ученых не изменились.

Как стало известно в конце ноября, сокращение употребления соли остается лучшим способом профилактики высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. В марте испанский кардиолог Пабло Канепа призвал снизить количество потребления соли для здоровья сердца.

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