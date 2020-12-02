Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Военный эксперт оценил размещенные на Курильских островах ЗРК С-300В4

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитно-ракетные комплексы С-300В4, заступившие на боевое дежурство на Курильских островах, являются уникальными ЗРК, которыми не обладает ни одна страна в мире. Такое мнение высказал в среду, 2 декабря, военный эксперт Виктор Мураховский.

Ударная комбинация: С-400 и С-300 превратят в арсеналы
Российские ЗРК получат возможность применять одновременно несколько типов боеприпасов разной дальности

По его словам, этот самый современный мобильный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны относится к комплексам войсковой противовоздушной обороны и включает в себя, помимо прочего, пусковые и пускозаряжающие установки.

«Его главным огневым средством являются две ракеты — 9М82М и 9М83М, благодаря которым комплекс способен сбивать аэродинамические цели на дальности до 400 км, и баллистические цели, включая баллистические ракеты средней дальности — с очень высокой степенью вероятности», — объяснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что одновременно комплекс сопровождает сотни и обстреливает десятки целей. Как правило, он работает по принципу «одна цель — одна ракета».

Накануне сообщалось, что ЗРК С-300В4 заступили на дежурство на Курилах. Готовность расчетов проверил лично командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко, уточняет НСН.

Ранее 11 ноября сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России последний в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020