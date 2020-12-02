Военный эксперт оценил размещенные на Курильских островах ЗРК С-300В4

Зенитно-ракетные комплексы С-300В4, заступившие на боевое дежурство на Курильских островах, являются уникальными ЗРК, которыми не обладает ни одна страна в мире. Такое мнение высказал в среду, 2 декабря, военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, этот самый современный мобильный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны относится к комплексам войсковой противовоздушной обороны и включает в себя, помимо прочего, пусковые и пускозаряжающие установки.

«Его главным огневым средством являются две ракеты — 9М82М и 9М83М, благодаря которым комплекс способен сбивать аэродинамические цели на дальности до 400 км, и баллистические цели, включая баллистические ракеты средней дальности — с очень высокой степенью вероятности», — объяснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что одновременно комплекс сопровождает сотни и обстреливает десятки целей. Как правило, он работает по принципу «одна цель — одна ракета».

Накануне сообщалось, что ЗРК С-300В4 заступили на дежурство на Курилах. Готовность расчетов проверил лично командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко, уточняет НСН.

Ранее 11 ноября сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России последний в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».