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Эксперт оценил рост популярности переводов через систему быстрых платежей

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Доля переводов через систему быстрых платежей (СБП) в среднем по банкам достигла трети от всех перечислений между физлицами, сообщили «Известиям» 2 декабря крупнейшие участники сервиса Центробанка.

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Менее чем за два года с момента запуска системы в конце января 2019 года было сделано более 87 млн переводов общим объемом 643 млрд рублей, что говорит о плотной интеграции сервиса в повседневную жизнь россиян, отметили эксперты.

Рост популярности сервиса дополнительно стимулирует отмена платы за перечисления, считает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. С 1 мая 2020 года Центробанк распорядился установить нулевой тариф за переводы между физлицами через СБП до 100 тыс. рублей в месяц.

С мнением специалиста согласился и сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Он отметил, что уровень перечислений через СБП в 30% — неплохой показатель с учетом небольших сроков работы системы. Однако, по его ожиданиям, в ближайшем будущем вряд ли будет взрывной рост переводов с помощью этого инструмента: операции между физлицами с использованием сервиса могут догнать по объему обычные переводы по номеру карты в течение двух-трех лет.

Затормаживающим же факторов для активной работы СБП, по мнению Спиридонова, является нежелание самих банков присоединиться к сервису, поскольку для них это менее выгодно с точки зрения коммерческих условий (по сравнению с эквайрингом). Вдобавок к этому поддержка СБП для банка требует значительных доработок системы и серьезных ресурсов, отметил эксперт.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 3 декабря.

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