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Медики заявили о сохранении антител к COVID-19 на протяжении полугода после болезни

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Антитела у людей, переболевших COVID-19, сохраняются минимум полгода и уменьшают риск повторного заражения. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на исследование медиков в Йокогаме.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
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Они проверили на антитела 376 человек в возрасте 20–70 лет, которые переболели коронавирусом полгода назад, и установили, что антитела в их крови сохраняются до сих пор у 97% тех, у кого были легкие симптомы, и у 100% пациентов с тяжелыми симптомами.

«Исследователи отмечают тенденцию наличия более сильных антител у тех, у кого заболевание протекало в более тяжелой форме», — говорится в сообщении.

Спустя еще полгода ученые проведут новое исследование и выяснят, сохранятся ли антитела в течение года после перенесенного заболевания.

Однако еще нет доказательств того, что повторное заболевание людей с антителами исключено. Медики в любом случае призывают принимать меры предосторожности.

Ранее, 9 ноября, британские ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, ранее не болевших COVID-19, но перенесших другие заболевания.

8 ноября исследования британских врачей показали, что дефицит витамина D может способствовать более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Медики, изучая статистику, выявили, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.

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