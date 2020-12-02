Медики заявили о сохранении антител к COVID-19 на протяжении полугода после болезни

Антитела у людей, переболевших COVID-19, сохраняются минимум полгода и уменьшают риск повторного заражения. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на исследование медиков в Йокогаме.

Они проверили на антитела 376 человек в возрасте 20–70 лет, которые переболели коронавирусом полгода назад, и установили, что антитела в их крови сохраняются до сих пор у 97% тех, у кого были легкие симптомы, и у 100% пациентов с тяжелыми симптомами.

«Исследователи отмечают тенденцию наличия более сильных антител у тех, у кого заболевание протекало в более тяжелой форме», — говорится в сообщении.

Спустя еще полгода ученые проведут новое исследование и выяснят, сохранятся ли антитела в течение года после перенесенного заболевания.

Однако еще нет доказательств того, что повторное заболевание людей с антителами исключено. Медики в любом случае призывают принимать меры предосторожности.

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