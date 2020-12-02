В России развернулась дискуссия вокруг предложенных недавно законодательных инициатив по регулированию «иностранных агентов». Мы часто думаем о классификации «иностранных агентов» в контексте национальной безопасности. Данная проблема является актуальной для гражданского общества и в контексте прав человека. Немного углублюсь в историю и расскажу, как этот вопрос решался в США. Как известно, в Америке действует несколько законов, регулирующих статус «иностранных агентов», в их числе закон о регистрации «иностранных агентов» Foreign Agent Registration Act (FARA) 1938 года и часть 951 раздела 18 Уголовного кодекса США, принятая в 1948 году.

Закон FARA, известный также как «закон Маккормака», был принят конгрессом для борьбы с распространением в США нацистской и коммунистической пропаганды. Накануне Второй мировой войны в США находилось множество немецких агентов, а еще присутствовала антикоммунистическая «паранойя». Закон FARA был направлен на пресечение немецкого и советского влияния на политическую систему США.

Указанные положения неоднократно правились. С 1966 года закон стал больше применяться не к иностранным пропагандистам, а к агентам, защищающим экономические интересы иностранного лица. Упомянутые случаи расследовались комитетом сената США по международным отношениям и касались в основном интересов иностранных лиц в сахарной индустрии, а также лоббистов в Вашингтоне, тогда торговля с Кубой была запрещена.

Поправки 1966 года повлекли за собой изменения некоторых основных понятий, ввели запрет на договоры с условным гонораром (зависящим от успеха дела), расширил основания освобождения от ответственности, которые касаются случаев, когда лицо преследует законные коммерческие интересы. Поправки стали более четко регулировать механизм раскрытия информации и определение понятия пропаганды.

Согласно поправкам 1966 года, критерии определения «иностранного агента» стали более узкими. Теперь любое лицо, занимающееся политической деятельностью по поручению или от имени иностранного принципала, обязано зарегистрироваться на территории США в качестве «иностранного агента». В законе 1938 года не содержалась формулировка «по поручению или от имени», которая существенно увеличила обязанность доказывания государственных органов. Именно поэтому с 1966 года было всего лишь 15 случаев нарушения указанного закона, расследованных министерством юстиции, по сравнению с 31 случаем, возникшим в период между 1938 и 1966 годами.

Теперь остановлюсь на Уголовном кодексе. Под применение части 951 раздела 18 Уголовного кодекса США, принятой в 1948 году, подпадают лица, которые действуют в интересах иностранного правительства без предварительной регистрации в Генеральной прокуратуре в качестве «иностранных агентов». Несмотря на схожесть понятий в двух законах, они регулируют два абсолютно разных вида деяния. FARA направлено на обеспечение прозрачности деятельности «иностранных агентов», иностранных должностных лиц или органов, оказывающих влияние на политическую систему США посредством публичных выступлений, деятельности и лоббизма. Часть 951 раздела 18 Уголовного кодекса же, наоборот, применяется к действиям шпионского характера, таким как сбор информации, закупка технологий от лица иностранного правительства или должностного лица. Несмотря на свою «непопулярность», положение Уголовного кодекса находит свое применение в самых резонансных делах, к примеру, в деле Марии Бутиной, Евгения Бурякова, «спящих агентов».

Ответственность за нарушение законов может быть двух видов — уголовно-правовая и гражданско-правовая. Уголовно-правовая ответственность наступает в связи с умышленным нарушением требования о регистрации и влечет за собой пять лет лишения свободы или штраф в размере $10 тыс. Гражданско-правовая ответственность наступает в связи с непреднамеренным нарушением указанного закона и носит менее серьезный характер. Решение о размере санкции выносит суд в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

В течение последних лет мы видим политическое преследование в отношении россиян, когда речь идет о квалификации «иностранных агентов» на территории страны. Эта «одержимость» стала результатом победы в 2016 году Дональда Трампа, когда Россию обвинили в якобы вмешательстве в американские президентские выборы, впрочем, доказательств представлено так и не было. Однако это не помешало американским СМИ муссировать тему вмешательства России.

Россия в США считается «заклятым врагом», несмотря на то что холодная война между странами завершилась 30 лет назад. Американцам годами навязывали стереотипы о российской агрессии и историях об «иностранных агентах». И когда люди слышат об «иностранных агентах» или российском вмешательстве, это как раз вписывается в их привычное мировоззрение и предубеждения относительно России.

Один пример. В 2016 году прибыль половины кабельных новостных каналов за счет упоминания России увеличилась более чем на 19%, а в целом прибыль СМИ, в которых фигурировала тема российского вмешательства в выборы США, повысилась на 30%. Для сравнения: проблемы с выборами на Украине не фигурировали в СМИ США совсем. Разгадка проста: Израиль, Украина, Китай инвестируют в инструменты американского лоббизма, который является законным инструментом участия в американской политической системе.

Но я убежден, что мы можем изменить текущую ситуацию и избавиться от «антироссийской истерии» путем развития дипломатических отношений между Россией и США, организовывая различные российско-американские мероприятия по правовому просвещению с широким освещением в СМИ.

Автор — координатор общественных проектов российско-американского сотрудничества Хантер Кейвуд

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора