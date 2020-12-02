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Полиция задержала угрожавшего взорвать банк в Горно-Алтайске

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Правоохранители задержали мужчину, который ворвался в среду в отделение Сбербанка в Горно-Алтайске и угрожал взорвать его. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 2 декабря.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», — сказал собеседник агентства.

Силовики обследовали помещения на предмет наличия взрывного устройства, но ничего не нашли. При нападении никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в среду стало известно, что в отделение банка на проспекте Коммунистическом, 68, в Горно-Алтайске ворвался мужчина. Он угрожал взорвать офис, если ему не выдадут указанную сумму.

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