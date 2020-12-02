Неизвестный пригрозил устроить взрыв в отделении банка в Горно-Алтайске

Неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожает взрывом, сообщает 2 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«В офис банка на проспекте Коммунистическом, 68, ворвался мужчина», — сообщил источник.

По его информации, мужчина требует 300 тыс. рублей и угрожает взорвать отделение кредитной организации. Других подробностей пока не приводится.

20 ноября сообщалось, что в Тбилиси в отделение банка ворвался вооруженный гранатой мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он взял в заложники девять человек и требовал собрания парламента, который должен принять решения об отмене в Грузии азартных игр и процентов на кредиты, а также о повышении пенсий и снижении цен на лекарства.

Полиция задержала подозреваемого после переговоров, заложники были освобождены.

В конце октября в Грузии произошел похожий инцидент. Вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя $500 тыс.

Нескольким заложникам удалось сбежать из здания банка. Они выбежали на крышу и спаслись при помощи пожарной лестницы.