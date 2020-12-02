Суд вынес приговор разместившему фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, разместившему фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк». Мужчина приговорен к году условно и штрафу в 150 тыс. рублей, сообщил 2 декабря представитель суда.

Суд счел доказанным, что обвиняемый 4 мая отправил на сайт «Банк памяти» фотографию Гитлера для ее трансляции в акции. Как оказалось в ходе расследования, он также на протяжении нескольких месяцев выращивал коноплю.

Фигуранта обвинили по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». Гособвинение просило для подсудимого 1 года 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тыс. рублей, отмечает «РИА Новости».

Обвиняемый признал вину и публично принес извинение.

В июле СК завершил расследование в отношении Эль-Айюби по факту публикации фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Подозреваемый утверждал, что причиной его поступка является симпатия к Гитлеру.