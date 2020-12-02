Продажи АвтоВАЗа в России выросли почти на четверть в ноябре

Дилеры российского автопроизводителя АвтоВАЗ в ноябре 2020 года продали 38 064 автомобиля, что на 21,9% больше, чем в ноябре 2019-го. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба бренда.

На первом месте по продажам находится Lada Granta. Всего в ноябре текущего года было продано 14 540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем прошлого года).

Модели семейства Lada Vesta заняли второе место с результатом 11 771 автомобиль (+35,3%).

На третьем месте расположились пассажирские и коммерческие версии семейства Largus: в ноябре было реализовано 4052 таких автомобиля.

30 ноября сообщалось, что АвтоВАЗ разослал в дилерские центры предписание с рекомендациями о необходимости проверки электропроводки автомобилей Lada Xray.