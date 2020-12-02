Стало известно о первых случаях COVID-19 в США в декабре 2019 года

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 – январе 2020 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 выявили еще до того, как о появлении вируса было объявлено в Китае. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases 30 ноября.

«Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее», — сообщили авторы материала.

Исследователями из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) было проанализировано 7389 донорских образцов крови, собранных американским Красным Крестом в девяти штатах с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, из которых 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2.

Дополнительные тесты провели, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам — выяснилось, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Ученые сделали выводы, что к началу декабря вирус уже был в Соединенных Штата.

Исследования образцов крови, собранных в начале декабря 2019 года у жителей Италии и Франции, также выявили антитела против SARS-CoV-2.

Ученые планируют связаться с людьми, чьи анализы показали наличие антител, чтобы они рассказали, путешествовали ли они и испытывали ли симптомы, похожие на те, что свойственны заболевшим COVID-19.

В Китае впервые сообщили о случаях пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса SARS-CoV-2, в конце декабре 2019 года. Власти США сообщили о первом подтвержденном случае COVID-19 в стране 20 января 2020 года. Тогда заболевание диагностировали у жителя штата Вашингтон, приехавшего из Китая.

В июне стало известно, что исследование испанских ученых, показало, что в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года были обнаружены следы коронавируса.

1 декабря немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в мозг. Согласно их исследованиям, коронавирус SARS-CoV-2 поражает мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Эксперты также допустили, что от нервных клеток вирус распространяется через кровеносные сосуды, поскольку его следы также были обнаружены в стенках сосудов. Таким путем в мозг попадают вирус герпеса и бешенства.