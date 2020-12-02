В Москве простились с бывшим президентом РАН Фортовым

В Москве простились с бывшим президентом Российской академии наук (РАН) Владимиром Фортовым. Церемония прошла в морге Центральной клинической больницы, академика похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщает 2 декабря РЕН ТВ.

Как отметил глава РАН Александр Сергеев, Фортов был на «острие событий» в годы реформирования РАН. «К сожалению, те представления об организации науки, которые у него были и которые нами разделяются, оказались в то время невостребованными», — добавил он.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал Фортова «выдающимся, уникальным и оригинальным человеком, обладавшим простотой, искренностью и человечностью». По его словам, к ученому можно было обратиться с самыми сложными вопросами.

Владимир Фортов умер 29 ноября на 75-году жизни. Медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

За свою научную карьеру он удостоен десятков различных званий, орденов и премий, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Автор более 30 монографий и более 900 оригинальных и обзорных научных статей.