Сенаторы одобрили закон об удалёнке

Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе, сообщает телеканал «Известия». Теперь в Трудовом кодексе появится определение понятия дистанционки, также пропишут нормы и права работников. Согласно закону, временный перевод сотрудника на удалёнку не может превышать 6 месяцев. Также дистанционная работа не будет основанием для снижения зарплаты. Работодатель сможет перевести сотрудника на удалёнку в случае ЧС. Если это произойдёт, фирма будет обязана обеспечить человека нужным оборудованием или возместить затраты. Пока решаются технологические вопросы, время простоя работнику должны оплатить. Помимо этого в законе оговаривается основание для увольнения за прогул. Уволить могут, если работник не на связи более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

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