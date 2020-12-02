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Британия одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

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Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение вакцину Pfizer/BioNTech. Прививки начнутся со следующей недели, сообщило в среду, 2 декабря, британское агентство Metro.

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«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования», — отметил представитель минздрава Великобритании.

Ранее Соединенное Королевство заказало 40 млн доз препарата, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек.

Первыми будут вакцинированы персонал и жители домов престарелых. Полный список групп риска будет опубликован позже в среду.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок приветствовал одобрение вакцины, отметив на своей странице в Twitter, что «помощь уже в пути». По его словам, 10 млн доз будут поставлены еще до конца 2020 года.

20 ноября немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что финальные испытания разработанной ими вакцины показали ее эффективность на 95%.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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