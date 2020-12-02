В Госдуме заявили о малореализуемости блокировки YouTube в России

Блокировка видеохостинга YouTube на территории РФ малореализуема и является крайней мерой. Об этом в среду, 2 декабря, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на общественных слушаниях по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ.

«Блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ ― это, в моем понимании, малореализуемая конструкция. Не с точки зрения технической ― здесь как раз понятно, как это сделать, а с точки зрения сущностной. Мы закладываем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания», ― сказал он.

Глава комитета Госдумы провел аналогию этой ситуации с ядерным оружием, подчеркнув, что разработчики создали его исходя из того, что оно не будет применяться.

Также Хинштейн отметил, что реакция на законопроект о блокировке интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских СМИ, неоднозначна.

19 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому порталы, ограничивающие информацию российских СМИ, могут быть заблокированы Роскомнадзором полностью или частично.

Законопроектом предлагается установить статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он может быть присвоен генпрокурором совместно с МИД РФ, в случае если владелец интернет-ресурса ограничивает доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или из-за санкций, введенных в отношении России или ее граждан.

По отношению к владельцам таких ресурсов возможны различные санкции, отмечается в законопроекте. Как рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, штраф для интернет-платформ за цензуру против российских СМИ составит от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, он коснется таких интернет-площадок, как Facebook, Twitter и YouTube.