Ученый РАН оценил безопасность полетов на Луну

Полеты на Луну безопасны для людей при длительности около двух недель. Об этом рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

По его словам, для безопасности человека требуется отсутствие крупной вспышки на Солнце. «И в ближайшей лунной программе речь идет, как правило, об экспедициях посещения: прилетел, эксперименты провел, оборудование починил и обратно», — цитирует его 2 декабря «РИА Новости».

Как напомнил Петрукович, как только человека покидает пределы защиты магнитного поля Земли, растет вред, полученный от солнечных космических лучей по время вспышек и галактического космического излучения.

«Солнечную вспышку можно где-то переждать, в более защищенном отсеке. Поток галактических лучей слабее, но от него не спрячешься, они прошивают насквозь, а при наличии более толстых стенок еще и дополнительно генерируют более опасное вторичное излучение», — сказал эксперт.

Накануне китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Аппарат соберет образцы лунного грунта и вернется с ними на Землю.

В Кремле приветствовали достижения Китая, отметив возможность для широкого сотрудничества двух стран в области космоса.