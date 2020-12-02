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Ученый РАН оценил безопасность полетов на Луну

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Полеты на Луну безопасны для людей при длительности около двух недель. Об этом рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

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По его словам, для безопасности человека требуется отсутствие крупной вспышки на Солнце. «И в ближайшей лунной программе речь идет, как правило, об экспедициях посещения: прилетел, эксперименты провел, оборудование починил и обратно», — цитирует его 2 декабря «РИА Новости».

Как напомнил Петрукович, как только человека покидает пределы защиты магнитного поля Земли, растет вред, полученный от солнечных космических лучей по время вспышек и галактического космического излучения.

«Солнечную вспышку можно где-то переждать, в более защищенном отсеке. Поток галактических лучей слабее, но от него не спрячешься, они прошивают насквозь, а при наличии более толстых стенок еще и дополнительно генерируют более опасное вторичное излучение», — сказал эксперт.

Накануне китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Аппарат соберет образцы лунного грунта и вернется с ними на Землю.

В Кремле приветствовали достижения Китая, отметив возможность для широкого сотрудничества двух стран в области космоса.

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