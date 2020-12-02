В России провели более 77,2 млн тестов на COVID-19

В России с начала пандемии коронавирусной инфекции провели уже более 77,2 млн тестов на наличие заболевания. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом за прошедшие сутки было сделано 444 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 на сегодняшний день остаются 515 тыс. человек.

Ранее, 30 ноября, Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать перед сдачей ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

26 ноября заместитель главы Минкомсвязи России Олег Качанов рассказал, что около 450 российских лабораторий интегрированы с новым сервисом, который позволит загружать результаты тестов на COVID-19 в личный кабинет на портале госуслуг. По его словам, до конца года ведомство планирует подключить к проекту еще 900 лабораторий.

В этот же день стало известно, что в России разработали первый экспресс-тест на наличие коронавируса в слюне. Разработанный тест за 15 минут определяет наличие коронавируса сразу после его попадания в организм человека, то есть еще до клинических проявлений COVID-19. Для массового производства таких тестов они еще должны пройти клинические испытания и получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

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