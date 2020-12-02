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Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19

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Даже в легкой форме коронавирусная инфекция способна приводить к преждевременному старению организма, рассказала в среду, 2 декабря, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Она рассказала, что в ноябре были опубликованы результаты исследования биологически материалов пациентов, переболевших COVID-19 в умеренной и мягкой форме.

Все больные проходили лечение в амбулаторном режиме. Даже среди тех людей, у которых болезнь практически не имела проявлений, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. По словам Барановой, главной обнаруженной патологией стал жировой гепатоз, оказывающий пагубное влияние на печень, и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

«Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40. Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — цитирует профессора «РИА Новости».

На основании полученных данных биолог сделала вывод о необходимости дальнейших исследований и более детального изучения последствий инфекции.

«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались», — добавила Баранова.

В конце ноября врач-терапевт Александр Мельников перечислил неочевидные и редкие симптомы COVID-19. Среди них нарушения в работе желудочно-кишечного тракта в виде диареи, высыпания на коже и бессонница.

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