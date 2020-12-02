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Жителя Приморья приговорили к пяти годам колонии за истязание сына

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Житель Приморского края приговорен судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за систематическое истязание своего 13-летнего сына. Об этом в среду, 2 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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«В суде установлено, что с декабря 2018 года по январь 2020 года отец мальчика, 2007 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ложно понимаемых методов воспитания периодически истязал его», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина наносил ребенку удары руками и ногами, использовал ремень, кочергу и гаечный ключ, выгонял мальчика зимой на улицу без теплой верхней одежды и обуви.

В результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»).

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

18 ноября стало известно, что суд в Чите приговорил 50-летнюю местную жительницу к 3,5 года лишения свободы за жестокое обращение со своим ребенком. Женщина избивала мальчика, а также оставляла ребенка одного в квартире без продуктов питания.

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