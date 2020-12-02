Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа

При заболевании гриппом и другими инфекциями не стоит пересиливать свой организм и заставлять себя поесть, рассказал 2 декабря профессор Школы медицины Йельского университета (США), иностранный член РАН Руслан Меджитов в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых».

Ученый отметил, что для гриппа и других инфекций характерно отсутствие аппетита и желания общаться, а также потребность в долгом сне. Эти симптомы Меджитов назвал универсальными для многих заболеваний, передает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, пропускать приемы пищи во время болезни нормально, так как голод запускает метаболическую систему, которая поглощает жиры и производит кетоновые кислоты, что способствует процессу выздоровления.

В подкрепление своих слов профессор рассказал о проведенном на мышах эксперименте. Больных инфекцией грызунов кормили насильно, что привело к гибели всех подопытных. При этом животные ели только 20% пищи от своей обычной нормы потребления.

При этом в группе, где грызуны получили 2-деоксиглюкозу, которая нарушает усвоение глюкозы, все мыши выжили.

«Мыши, когда не ели во время инфекции, переходили на другую метаболическую программу, которая связана с поглощением жиров и производством кетоновых кислот. И это приводило их к выживанию. Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции», — заключил Меджитов.

24 ноября Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах России. Высокая заболеваемость отмечается преимущественно среди взрослого населения. По последним данным, прививку от гриппа сделали более 64 млн россиян, что составляет 43,7% от общей численности населения страны.