Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При заболевании гриппом и другими инфекциями не стоит пересиливать свой организм и заставлять себя поесть, рассказал 2 декабря профессор Школы медицины Йельского университета (США), иностранный член РАН Руслан Меджитов в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых».

Вирус в квадрате: в 47 субъектах превышен эпидпорог по ОРВИ
Под их видом может маскироваться COVID-19, считают эксперты

Ученый отметил, что для гриппа и других инфекций характерно отсутствие аппетита и желания общаться, а также потребность в долгом сне. Эти симптомы Меджитов назвал универсальными для многих заболеваний, передает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, пропускать приемы пищи во время болезни нормально, так как голод запускает метаболическую систему, которая поглощает жиры и производит кетоновые кислоты, что способствует процессу выздоровления.

В подкрепление своих слов профессор рассказал о проведенном на мышах эксперименте. Больных инфекцией грызунов кормили насильно, что привело к гибели всех подопытных. При этом животные ели только 20% пищи от своей обычной нормы потребления.

При этом в группе, где грызуны получили 2-деоксиглюкозу, которая нарушает усвоение глюкозы, все мыши выжили.

«Мыши, когда не ели во время инфекции, переходили на другую метаболическую программу, которая связана с поглощением жиров и производством кетоновых кислот. И это приводило их к выживанию. Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции», — заключил Меджитов.

24 ноября Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах России. Высокая заболеваемость отмечается преимущественно среди взрослого населения. По последним данным, прививку от гриппа сделали более 64 млн россиян, что составляет 43,7% от общей численности населения страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020