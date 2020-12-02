Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала со спутником Falcon Eye

Российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане со спутником ОАЭ Falcon Eye. Об этом сообщил «Роскосмос» в Twitter, прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» и разгонный блок «Фрегат-М» стартовали с Гвианского космического центра в 4:33 мск. Отмечается, что госкорпорация «Роскосмос» отвечает за выполнение программы «Союз» в Гвианском космическом центре с российской стороны и занимается координацией работы с отечественными предприятиями.

1 декабря старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ с космодрома Куру был отложен до 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

30 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе старта российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане на сутки из-за погодных условий. Как уточнил руководитель компании Arianespace Стефан Израэль, пуск был отложен, в частности, из-за риска удара молнии.

Изначально старт ракеты был запланирован на 29 ноября, однако накануне был перенесен на 30 ноября по причине неблагоприятной погоды.

24 ноября стало известно, что система контроля качества обнаружила бракованную деталь в ракете «Союз» на космодроме Куру. Брак мог привести к потере ракеты, поэтому было принято решение заменить клапан.

Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye 2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ.