Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала со спутником Falcon Eye

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане со спутником ОАЭ Falcon Eye. Об этом сообщил «Роскосмос» в Twitter, прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Звездный устав: космической отрасли прописали ускорение
Президент потребовал оперативно принять программы по разработке сверхтяжелого ракетного комплекса и развитию «Сферы»

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» и разгонный блок «Фрегат-М» стартовали с Гвианского космического центра в 4:33 мск. Отмечается, что госкорпорация «Роскосмос» отвечает за выполнение программы «Союз» в Гвианском космическом центре с российской стороны и занимается координацией работы с отечественными предприятиями.

1 декабря старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ с космодрома Куру был отложен до 2 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

30 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе старта российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане на сутки из-за погодных условий. Как уточнил руководитель компании Arianespace Стефан Израэль, пуск был отложен, в частности, из-за риска удара молнии.

Изначально старт ракеты был запланирован на 29 ноября, однако накануне был перенесен на 30 ноября по причине неблагоприятной погоды.

24 ноября стало известно, что система контроля качества обнаружила бракованную деталь в ракете «Союз» на космодроме Куру. Брак мог привести к потере ракеты, поэтому было принято решение заменить клапан.

Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye 2 изготовлен в Европе в интересах минобороны ОАЭ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020