Холифилд вызвал Тайсона на поединок

Бывший чемпион мира по боксу американец Эвандер Холифилд вызвал на бой своего соотечественника Майка Тайсона. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Боксеры провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон был отправлен в нокаут в 11-м раунде, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

«Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг, мир ждет, мяч на твоей стороне, я готов», — сказал 58-летний Холифилд.

Ранее, 1 декабря, о готовности провести бой с Тайсоном заявил бывший польский боксер Анджей Голота.

29 ноября состоялся бой Тайсона с абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории Роем Джонсом – младшим на турнире «Битва легенд» в Лос-Анджелесе Поединок завершился ничьей. 54-летний Тайсон не выступал с 2005 года. В его активе 59 поединков, из которых 50 (51) он выиграл.