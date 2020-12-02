Байден на встрече с журналистами выглядел растерянным и сонливым

Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джозеф Байден на пресс-конференции в Уилмингтоне в американском штате Делавэр был растерянным и сонливым.

Трансляция выступления Байдена велась на его YouTube-канале. Политик вышел к трибуне хромая, на его ноге был ортез в связи с травмой которую он получил ранее во время игры с собакой.

В ходе пресс-конференции Байден представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост министра финансов в будущей администрации. При этом он выглядел растерянным.

Так, политик помешал Йеллен начать выступление, потому что потерял маску. Кроме того, во время речи кандидата на пост министра финансов он закрывал глаза и опускал голову на плечо.

Во время собственного выступления Байден периодически сбивался и запинался. После этого политик начинал часто моргать и пытался рассмотреть, что написано на суфлере.

Ранее 1 декабря сообщалось, что Джо Байден заявил, что сформированная им экономическая команда обеспечит быстрое восстановление экономики страны после пандемии.

На должность министра финансов США Байден выдвинул экс-главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а на пост заместителя главы минфина предложил Адевале Адейемо, занимавшего ранее пост заместителя главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома стала Нира Тэнден, а претендентом на пост председателя Совета экономических консультантов при Белом доме — один из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилия Роуз.

На прошлой неделе в штабе Байдена рассказали, что церемония его вступления в должность пройдет с меньшим размахом, чем в прошлом, из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена.

При этом действующий президент страны республиканец Дональд Трамп не смирился с проигрышем. Он несколько раз заявлял, что является победителем на прошедших выборах, а также требует пересчета голосов в ряде штатов США. Свои требования он подкрепляет исками, большинство из которых суды отклонили.