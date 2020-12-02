Вуди Аллен рассказал о желании снять кино в России

Американский кинорежиссер Вуди Аллен заявил, что после окончания пандемии хотел бы снять фильм в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом он рассказал в интервью социальной сети «ВКонтакте».

Вместе с тем 85-летний кинематографист отметил, что пока ему не предлагали снимать кино в России.

По его словам, обычно работа над проектом начинается с того, что к нему кто-то приходит с предложением снять фильм в определенном месте и обещает его профинансировать. Только после этого он начинает придумывать историю.

В России режиссер бывал несколько раз. Санкт-Петербург он назвал одним из самых красивых и воодушевляющих городов, а Москву — великолепной.

При этом Аллен вспомнил, что самая первая поездка в Санкт-Петербург много лет назад ему не понравилась.

«Всё было неприятно, еда была ужасной, мне хотелось поскорее уехать. Я вернулся годы спустя, и всё в городе стало безумно притягательным», — рассказал он.

Аллен упомянул, что много снимал по всему миру, в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Действие его новой ленты «Фестиваль Рифкина», которую начнут показывать в России с 31 декабря, происходит в Сан-Себастьяне.