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Сенатор-демократ Чак Шумер призвал команду Байдена быть жесткой к КНР

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Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена, по предварительным данным, победившего на президентских выборах, ввести более жесткую политику по отношению к Китаю. Об этом во вторник, 1 декабря сообщил The Hill.

«Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с назначенцем на пост госсекретаря Тони Блинкеном и назначенцем на пост директора национальной разведки Аврил Хейнc... В частности, я призвал новую администрацию Байдена быть жесткой по отношению к Китаю, но более умным и многосторонним образом, чем администрация Трампа», — сказал он в ходе своей пресс-конференции.

В последнее время отношения США и КНР резко обострились по целому ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в Китае, пандемия коронавируса, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями.

Ранее, 19 ноября, объявивший себя победителем президентских выборов в США демократ Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет необходимости ужесточать санкции в отношении КНР и вводить новые пошлины на китайские товары. По словам Байдена, Соединенные Штаты и их союзники должны согласовать единое понимание правил, которые должен соблюдать и Китай.

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