Стало известно о решении Газизова покинуть «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун во вторник, 1 декабря, провел встречу с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, в ходе которой была достигнута устная договоренность о расторжении его контракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам Газизов позже опроверг эту информацию.

«Не понимаю о чем речь. Я продолжаю работать в «Спартаке», — сказал он «СЭ», комментируя сообщения о возможном уходе из клуба.

Вместе с тем по информации издания, Газизов доработает в «Спартаке» до паузы в чемпионате России — то есть до гостевого матча 19-го тура с «Зенитом», который пройдет 16 декабря.

При этом официально об уходе 52-летнего специалиста клуб должен объявить еще до Нового года.

На прошлой неделе стало известно, что спортивным директором «Спартака» назначен Дмитрий Попов.