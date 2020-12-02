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Зеленский призвал не мериться любовью к Украине и оказать ей поддержку

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Президент Украины Владимир Зеленский в 29-ю годовщину Всеукраинского референдума по поддержке Акта провозглашения независимости призвал не спорить о том, кто «больше любит Украину», а защищать ее и делать мощнее. Об этом глава государства написал в Telegram.

«Первого декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да». Более 28 млн голосов стали одним мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве — в свободной Украине», — написал Зеленский.

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Он также добавил, что впоследствии жители страны поймут, что обретение независимости не означает «окончательного завершения борьбы». Он отметил, что Украину «нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни», а также заявил, что страна уже седьмой год подряд защищает свою независимость.

По его словам, правительство делает все для наступления мира и возвращения территорий ради будущих поколений и «свободной, единой и независимой Украины». Он также призвал не устраивать «Facebook-баталий» с соотечественниками на тему «кто больше, лучше и правильнее любит страну», а приложить усилия, чтобы Украина стала мощной и конкурентоспособной страной.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года. Создание нового государства было оформлено на Всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали Акт провозглашения независимости.

18 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Украина стала несамостоятельной страной и не способна обеспечить соблюдение правопорядка в пределах своего государства.

В перечень событий, связанных с нарушением правопорядка на Украине, российский дипломат включил государственный переворот, убийства, нападения на журналистов и дискриминацию отдельной категории граждан, которая хочет говорить на русском языке.

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