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Суррогатное материнство для иностранцев предложили запретить

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Общественная палата подготовила проект резолюции (есть в распоряжении «Известий») по вопросу урегулирования суррогатного материнства в России. Среди предложений ОП — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в ней одиноких граждан России.

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Поддержать инициативу готов член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов, Он отметил, что после заседания в ОП, которое состоится 8 декабря, будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены проект поправок в законодательство и доклад, который направят президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока.

Однако эксперты выразили опасения, что в случае внесения этих поправок Россия перестанет быть лидером в репродуктивном туризме. Если запретить иностранным гражданам участвовать в программах суррогатного материнства, они поедут в Грузию или на Украину, где это сделать возможно, отметила в интервью «Известиям» председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар.

Пристальное внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства общественные организации и органы власти обратили после череды случаев гибели младенцев, рожденных суррогатными матерями и ареста врачей по статье о торговле людьми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чья мать родила: суррогатное материнство для иностранцев предложили запретить

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