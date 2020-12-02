Ох, Мурило: ошибки защитника оставили «Локо» без Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» перед стартом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов оставался последним российским клубом, сохранявшим шансы на выход в плей-офф турнира. Но вторничное домашнее поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:3) вкупе с ошибками защитников Мурило и Слободана Райковича оставили «железнодорожников» без главного европейского клубного соревнования.

Гости выиграли благодаря дублю своего нападающего Мергима Бериши и ушли с последнего места турнирной таблицы группового этапа, отправив туда «Локо». В последнем туре «железнодорожники» будут бороться за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы. Аналогичные задачи пытаются решить «Зенит» и «Краснодар», уже лишившиеся шансов на плей-офф Лиги чемпионов. В среду им предстоит сыграть с «Брюгге» и «Ренном» соответственно.

«Локомотив» – «Зальцбург»

Из-за положительных тестов на ковид команда Марко Николича лишилась своих основных игроков центра полузащиты — Гжегоша Крыховяка и Даниила Куликова. Это серьезно усложнило жизнь красно-зеленым, но команда была настроена на победу. После двух неожиданных ничьих с мадридским «Атлетико» (1:1; 0:0) «Локо» получил хорошие шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. И для этого обязательно надо было побеждать самого слабого соперника в группе — «Зальцбург».

Кадровые проблемы заставили Николича выпустить на поле сразу семь номинальных защитников. Но оборонительные редуты не спасли из-за индивидуальных ошибок ряда игроков задней линии. Уже на 28-й минуте несогласованность действий хозяев в своей штрафной привела к тому, что после серии отскоков Бериша в упор расстрелял ворота Маринато Гильерме. Многим показалось, что в этом эпизоде был офсайд, но после просмотра ВАР судья всё же засчитал гол.

Ближе к концу первого тайма «Локо» мог сравнять, но после удара Мурило с пяти метров игроки «Зальцбурга» вынесли мяч с ленточки ворот. А последнее слово перед перерывом оказалось за австрийской командой. Снова отличился Бериша, завершивший голом быструю атаку после грубейшей ошибки Райковича в центре поля.

В перерыве Николич сделал тройную замену. На поле вышли сидевшие на лавке из-за не лучшей формы после травм Антон Миранчук и Владислав Игнатьев. Кроме того, шанс получил молодой полузащитник Максим Мухин. Это взбодрило «Локо», который стал активней идти в атаку. Правда, «Зальцбург» в одном из эпизодов едва не забил третий гол.

А за 15 минут до конца основного времени Зе Луиш заработал пенальти, который реализовал Миранчук. Но гости быстро убили надежду болельщиков московского клуба. Уже через минуту грубая ошибка Мурило в середине поля привела к контратаке, которую успешно завершил Карим Адейеми.

В концовке вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский едва не сократил разрыв в счете, но ближе к голу всё равно был «Зальцбург», когда Патсон Дака не попал в пустые ворота с линии штрафной. Итоговый счет похоронил надежды «Локо» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь Россия точно весной не будет иметь своих представителей в этом турнире. Последний матч в нем «железнодорожники» сыграют 9 декабря на выезде против мюнхенской «Баварии».

— Те достоинства, которые помогли добиться ничейных результатов с «Атлетико», обернулись для «Локо» недостатками, решившими исход встречи с «Зальцбургом», — отметил «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Команда за счет дисциплины, умения разрушать игру соперника и самоотдачи умело подстраивалась под грандов. Но как эта тактика работает против менее сильных противников, мы увидели в чемпионате России, где красно-зеленые проигрывали матч за матчем. Вот и здесь: стоило «Зальцбургу» забить первым, как наша команда не знала, что делать. А австрийский клуб за счет хорошей физподготовки и выстроенной игры на контратаках спокойно довел дело до победы.

«Краснодар» – «Ренн»

После четырех туров на счету обеих команд по одному очку, и они идут на последних местах в группе. До лондонского «Челси» и испанской «Севильи» им уже не добраться. При этом в игре с клубом с Пиренейского полуострова «Краснодар» мог добиться успеха, но сначала упустил на выезде преимущество 2:0, проиграв в итоге 2:3, а дома пропустил победный мяч на последних минутах (1:2). Теперь «быки» попытаются утешиться выходом в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого им надо обыграть дома «Ренн».

— При всех неудачах в этой Лиге чемпионов не могу назвать игру «Краснодара» слабой, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник «быков» Максим Деменко. — И с «Челси», и в обоих матчах с «Севильей» команда старалась играть в свой фирменный комбинационный футбол, на многих отрезках переигрывала соперников, но отсутствие опыта и некоторых травмированных лидеров привело к нелепым голам на последних минутах. Тем не менее, думаю, набив шишки и поняв, где надо прибавлять, «Краснодар» способен реализовать все свои идеи в матче с «Ренном» и добиться успеха, выйдя в Лигу Европы.

«Брюгге» – «Зенит»

В первом туре группового этапа петербургский клуб неожиданно проиграл дома бельгийцам (1:2), считавшимся самым простым соперником в квартете. С учетом ожидаемых неудач с дортмундской «Боруссией» (0:2) и римским «Лацио» (1:1; 1:3) то поражение от «Брюгге» поставило «Зенит» на грань второго подряд досрочного вылета из еврокубков с последнего места в группе, не дающего право даже на участие в плей-офф Лиги Европы.

За два тура до конца подопечные Сергея Семака имеют одно очко. Немецкий и итальянский клубы им уже не догнать. Но в случае выездной победы над «Брюгге» в среду вечером питерцы могут подняться со дна и сохранить шансы на последний тур стать третьими.

— К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у «Зенита» проявится. Во всяком случае, в матче с «Брюгге» у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил.

Матч «Краснодар» – «Ренн» начнется в 20:55 мск. Спустя два часа будет дан стартовый свисток в игре «Брюгге» – «Зенит».