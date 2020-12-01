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Фестиваль «Золотая Маска» впервые приезжает в Тверь

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Проект «Золотая Маска» в Твери станет завершающим в региональной программе фестиваля 2020 года. На сцене Тверского ТЮЗа 11 декабря сыграют постановку Камы Гинкаса «Вариации тайны». В спектакле Театра МТЮЗ задействованы известные артисты Валерий Баринов и Игорь Гордин.

«Золотая Маска» приезжает в Тверь впервые. Постановки тверских театров входили в лонг-лист премии. В частности, спектакль «Пустота» ТЮЗа был представлен в пяти номинациях, спектакль «Тверь-Тверь» этого же театра стал участником внеконкурсной программы фестиваля «Маска Плюс», пишут Тверские ведомости.

Про спектакль «Вариации тайны» постановщик Кама Гинкас сказал: «…автор так здорово закрутил сюжет, что долго не понимаешь, что связывает двух героев, этих двух взрослых мужчин, которые никогда друг друга не видели. Эта замечательная пьеса, при всей детективной закрученности, конечно же, про любовь».

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