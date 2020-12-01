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Ширвиндт с супругой останутся в больнице до 7 декабря

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Художественный руководитель Московского театра сатиры народный артист РСФСР Александр Ширвиндт предполагает остаться в больнице до 7 декабря, сообщил он 1 декабря.

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«Ничего, ковыряемся. Делать нечего, лечимся. Относительно выписки ничего не знаю, но до понедельника точно останемся в больнице. Надо подлечиться», — передает ТАСС.

Ширвиндт был доставлен вместе с супругой Натальей Белоусовой в одну из московских больниц с коронавирусом.

Сын 86-летнего режиссера Михаил сообщил, что болезнь у отца проходит в легкой форме, а у матери симптомов не было. Медики решили госпитализировать супругов из-за возраста, объяснил он.

Сам Ширвиндт жаловался на вялость, но уточнял, что чувствует, что ему полегчает к началу недели.

Михаил Ширвиндт рассказал, как его госпитализированный с COVID-19 отец общается с соседями по больнице и «безобразничает».

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