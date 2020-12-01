СК начал опрос очевидцев нацистских преступлений по делу о геноциде

Следственный комитет (СК) России опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следователи занимаются расследованием уголовного дела о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.

«Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида», — сообщила Петренко.

Она уточнила, что следователи намереваются провести беседу с каждым пережившим те страшные события человеком. По словам представителя ведомства, на территории Волгоградской области проживает более тысячи бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей.

Ранее, 21 ноября, замглавы СК Александр Федоров призвал давать отпор фактам реабилитации нацизма.

Он также подчеркнул важность расследования уголовных дел о реабилитации нацизма, связанных с отрицанием фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.