Двое футболистов «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19

Тесты на COVID-19 футболистов московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова показали сомнительные результаты. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Эти игроки пропустят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга», который начнется в 20:55 мск.

В клубе отметили, что коронавирус не миновал и футболистов «Зальцбурга». После матча с «Рапидом» 8 ноября шесть игроков, которые должны были ехать в сборные (их имена не называют), сдали положительные тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию.

Для остальных игроков «Зальцбурга» был объявлен карантин — они могли передвигаться только между домом, базой и стадионом, отметили в пресс-службе московского клуба.

27 ноября стало известно, что полузащитник сборной РФ по футболу и игрок «Атланты» Алексей Миранчук, а также полузащитник национальной команды и испанской «Валенсии» Денис Черышев получили положительные результаты теста на коронавирус. Оба спортсмена чувствуют себя хорошо, отметили их агенты.

В матче 26 ноября «Локомотив» сыграл вничью с испанским «Атлетико», заняв третье место в таблице группы А с тремя очками. «Атлетико» набрал пять очков и расположился на второй позиции.