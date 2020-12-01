Тюменский губернатор доложил Путину о стабилизации роста случаев COVID-19

Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние две недели стабилизировался, рассказал 1 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор региона Александр Моор.

«С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в начале ноября мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области — 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится», — сказал глава региона.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности ограничениям.

Владимир Путин отметил оптимистичные показатели развития Тюменской области и рост постоянного населения в регионе.

По словам Путина, за два года рост численности населения составил 2,6%. «Это очень хороший показатель», — подчеркнул президент, добавив, что и в первом полугодии 2020 года рост продолжается и составляет 0,9%, хотя в стране в целом наблюдается некоторый спад.

«Очень важно, что за счет естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации — мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть где работать, есть где учить, воспитывать, лечить детей», — добавил Моор.

За минувшие сутки, по данным сайта стопкоронавирус. рф, в регионе зарегистрировали 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии — 18 427 случаев). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом, выздоровели 14 506 пациентов.

В тот же день Владимир Путин провел в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, информирует Кремль. На встрече присутствовали основной владелец ПАО «СИБУР» Леонид Михельсон и председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов.

Михельсон выдвинул предложение включить Амурский газо-химический комплекс (ГХК) в межправсоглашение с Китаем.

«По «Ямал СПГ» с Китаем был подписан межправ, и сейчас китайская сторона выражает пожелание на этот проект (Амурский ГХК) тоже рассмотреть и подписать межправительственное соглашение. Это придало бы вес международному проекту», — сказал Михельсон.

Владимир Путин согласился с предложенной инициативой. «Почему нет? Подготовьте, хорошо, договорились», — ответил он.

Китайская Sinopec планирует купить 40% Амурского ГХК, сейчас ожидает разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил Конов.

Ранее, в августе, премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт реализации Амурского ГХК «СИБУРа». По его словам, запуск этого производства является мощной инвестицией в будущее Амурской области и экономики всего региона, где будут созданы «тысячи высокотехнологичных рабочих мест, транспортная и социальная инфраструктура».

По предварительным данным, в перспективе — до 2040 года — реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 трлн рублей. Завершение строительства и пусконаладочных работ планируется в 2024–2025 годах.

Амурский ГХК является первым в мире опытом удаленного управления нефтехимическим комплексом. В него включено более 150 цифровых и автоматизированных решений, а также возможность дистанционного мониторинга в течение 24 часов и управления большинством технологических блоков.