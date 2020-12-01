В Москве открылся научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом открылся во вторник в Москве, сообщает телеканал «Известия». В учреждении будут заниматься диагностикой и лечением болезни. В центре также смогут проводить клинические исследования и развивать новые научные направления. Как отметила Татьяна Голикова, важно, чтобы в стране росло число людей, которые находятся под наблюдением врачей. В РФ зарегистрировано свыше 724 тыс. больных СПИДом. В ближайшее время в научном центре запланирован старт нескольких исследований. Учёные займутся разработкой новых комбинаций препаратов для лечения и профилактики ВИЧ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.