Обменный Пулккинен: самые громкие переходы КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подходит к своему экватору. И хотя команды сыграли только половину из 60 матчей, приблизительные контуры участников плей-офф уже сложились. Обмены и новые приобретения в КХЛ разрешены до 30 декабря. К этому времени лидеры стараются максимально усилиться, собрав с рынка игроков сливки или хоть что-то, чем можно поживиться, ведь хорошие хоккеисты всегда в дефиците, не говоря уже о звездах. Разбираем главные обмены ноября.

За одного шведа — трех молодых

Первые трансферы случились на днях. Занимающий предпоследнюю строчку «Сочи» отдал в СКА одного из своих лучших форвардов — шведа Мальте Стремвалля — в обмен на трех молодых игроков из системы клуба — защитника Владислава Валенцова, нападающих Ивана Володина и Владислава Курбатова, выступающих в ВХЛ за фарм-клуб петербуржцев «СКА-Нева».

В российских спортивных СМИ эта сделка не вызвала одобрения. КХЛ который год борется за спортивное выравнивание участников чемпионата, а тут сочинцы отдают в более богатый и успешный клуб своего едва ли не лучшего игрока. У СКА и южан особое сотрудничество: хоккеисты из Петербурга, которые уже переросли уровень ВХЛ, но еще не доросли до СКА, посылаются на обкатку в «Сочи». Получается полезное для российского хоккея дело, вот только спортивные задачи южного клуба никто не отменял.

Стремвалль — неплохой нападающий для КХЛ. Он сумел сходу стать лидером сочинцев, набрав в 59 матчах прошлого сезона 39 (21+18) очков и 16 (8+8) в 26 играх нынешнего. Имеет опыт выступления за сборную Швеции, но только на этапах Евротура, на чемпионаты мира из-за высокой конкуренции он ни разу не попадал. По той же причине швед не смог пробиться в «Рейнджерс», застряв в их фарм-клубе из АХЛ «Хартфорд», затем вовсе спустившись в лигу рангом ниже — ECHL, после чего вернулся в Европу и провел два ударных сезона в Финляндии за «КооКоо».

Подобные сделки, когда слабые клубы отдавали своих ведущих игроков в более сильные, происходили в КХЛ и раньше. Наиболее яркие примеры можно привести из сезона-2011/12. Не попадавшие в плей-офф «Витязь» и «Сибирь» отдали в «Ак Барс» и СКА Артемия Панарина и Владимира Тарасенко, будущих суперзвезд мирового хоккея. В случае со Стремваллем ситуация еще яснее: «Сочи» практически распрощался с задачей попасть в плей-офф, а Стремвалль получает далеко не маленькую зарплату. Платить игроку, который всё равно уже не поможет достичь клубу его главной задачи, смысла мало.

Трое игроков из системы СКА имеют среднюю перспективу вырасти в ведущих хоккеистов лиги, но при должной работе вполне могут раскрыться. Пока что спортивный менеджмент и тренерский состав сочинцев во главе с бывшим игроком НХЛ Андреем Зюзиным и главным тренером Евгением Ставровским с этой задачей справляются неважно, и дело далеко не только в 10-м месте таблицы «Запада».

— На мой взгляд, обмен между СКА и ХК «Сочи» выгоден обеим сторонам, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Стремвалль — очень хороший форвард, который может приносить немало пользы, в том числе и в более сильном клубе. Для СКА это отличное приобретение, только с его приходом у армейцев получается перебор легионеров. Хотя, с другой стороны, длинная скамейка никому никогда не мешала. Руководство СКА уже думает о плей-офф, где как раз глубина состава играет очень важный фактор. Что же касается сочинского клуба, то взамен одного игрока они получают троих голодных до хоккея молодых ребят. Курбатов, Володин и Валенцов получат много игровой практики, а самое главное — опыт выступления в КХЛ.

Скандинавская рокировка

Другая сделка не вызвала такого ажиотажа. Хотя кто-то их экспертов назвал ее обменом топ-игроками, на деле, судя по последним результатам, это далеко не так. Ярославцы отправили в московское «Динамо» шведского форварда Магнуса Пяярви-Свенссона, получив взамен финна — нападающего Теему Пулккинена.

Последний с юных лет считался очень перспективным, играя за все возрасты сборной Финляндии, дважды выступал на ЮЧМ и МЧМ. Затем решил сходу штурмовать НХЛ, но не закрепился сначала в «Детройте», затем в «Миннесоте» и «Аризоне». Устав от скитаний по фарм-клубам, Пулккинен пришелся ко двору в минском «Динамо», а в прошлом сезоне призван был усилить второе звено «Динамо» московского, где нет проблем с первой тройкой, по сравнению с которой у остальных полный провал. Только вот самого опытного тренера КХЛ Владимира Крикунова технарь Пулккинен не убедил и теперь будет завоевывать место в составе у Андрея Скабелки, у которого лимит на техничных игроков давно исчерпан — для игровой системы ему нужны «работяги-копатели».

Магнус Пяярви — несмотря на финскую фамилию, поданный шведского королевства. Его карьера очень похожа на карьеру Пулккинена, только этот швед имеет солидный опыт выступления за главную сборную и звание чемпиона мира. Пяярви прибыл в «Локомотив» в прошлом году после сезона в «Оттаве», где в 80 играх он набрал 19 (11+8) очков. В Ярославле он набрал столько же, но за 39 игр. Раскроется ли шведский форвард в «Динамо» или окончательно поедет с ярмарки — большой вопрос, ответ на который мы узнаем в ближайшие три месяца.

— Обмены происходят тогда, когда менеджеры клубов видят плюсы в этой сделке, — сказал «Известиям» комментатор КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд. — Затрудняюсь сказать, чем руководствовался «Динамо» в этом обмене. На мой взгляд, от этого события «Локомотив» больше выиграл, чем бело-голубые. Относительно Теему Пулккинена скажу, что он хороший форвард, обладающий доминирующими качествами. Он наверняка усилит ярославский клуб.

Еще одним важным событием в КХЛ стал обмен между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым». В Москву отправился форвард Никита Сошников, а клуб из Уфы взамен получил защитника Михаила Науменкова.