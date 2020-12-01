Одна из крупнейших в мире обсерваторий «Аресибо» разрушилась

Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны, сообщил 1 декабря член-корреспондент РАН, руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

«Аресибо: платформа упала», — написал он на своей странице в Facebook.

Облучатель антенны ранее крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах.

В конце ноября сообщалось, что вывод из эксплуатации «Аресибо» запланирован из-за угрозы разрушения обсерватории.

В августе вспомогательный трос оторвался и повредил зеркало отражателя телескопа, наблюдения были прекращены. Затем, в ноябре, порвался основной трос, причинив телескопу новые повреждения.

Инженеры сочли, что ремонт обсерватории нецелесообразен, после чего Национальный научный фонд США начал вывод «Аресибо» из эксплуатации.

«Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов. Он проработал 57 лет. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.

Накануне российские ученые сообщили о самой мощной за три года вспышке на Солнце, которая произошла 29 ноября. По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке был присвоен балл М4.4 — это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек.

Последний раз вспышки такой силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года.